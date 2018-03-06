Видеофакт: в Светлогорске на крышу перевернулся автомобиль

  • 06 марта 2018, 11:44
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Вечером 4 марта читатель прислал в редакцию lovesun.by видео, где запечатлен перевернутый автомобиль. Судя по всему, случилось это из-за ДТП.

«Сегодня рыб хоз ни кто не пострадал», — сопроводил видео своим комментарием пользователь.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!


Lovesun.by
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Места: Светлогорск (1330)

Метки: Авто (5026), Происшествия (11749), Область (5211)

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