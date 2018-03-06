Проломили голову битой и бросили в лесу умирать. В Светлогорском районе раскрыли жестокое убийство предпринимателя 13-летней давности

В марте 2005 года у поселка Медков Светлогорского района жестоко убили 36-летнего предпринимателя Эдуарда К. Подкараулив у подъезда дома, неизвестные избили коммерсанта и вывезли в лес, где бросили умирать. То была охота за большими деньгами в стиле 90-х. Однако установить всех причастных к разбою и убийству удалось только спустя 12 лет.

Cледственная группа УСК по Гомельской области по мельчайшим деталям восстанавливала картину резонансного преступления. Андрей Бандюк, руководитель следственной группы, кратко описывает суть практики раскрытия уголовных дел прошлых лет:

— Для ряда особо тяжких преступлений срок давности не имеет значения. Работа по таким делам ведется постоянно. И это в конечном итоге дает нужный результат. Светлогорское дело — один из таких примеров. Совместная работа следствия, уголовного розыска и управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией позволила установить весь круг лиц, причастных к убийству и разбою, и собрать доказательства их вины.





Персонажи оказались как на подбор с весомым криминальным прошлым, некоторые были замешаны еще в делах известной гомельской группировки «пожарники». Однако все по порядку...

Накануне нападения предприниматель из Медкова, занимавшийся перевозками, продал грузовой автомобиль. Казалось бы, в чем событие? Но — нет. Новость просочилась в криминальные круги. По версии следствия, один из ранее судимых светлогорцев Игорь Ш. прослышал, что коммерсант выручил наличными довольно крупную сумму — больше десяти тысяч долларов. Рассказал об этом знакомому Александру Х., жителю Гомельского района — тому самому, который осенью 2014 года бросил гранату во двор дачи гомельчанина. (Кстати, при обыске у автора злостной хулиганской выходки нашли «оружие киллера» — пистолет—пулемет «Аграм—2000» с глушителем. Такой вот примечательный штрих к портрету.) И уже Александр Х. привлек товарищей, близких по духу — Александра К. и Сергея А.

По версии следствия, после того как криминальный квартет сошелся в интересах, сложился и сценарий их дальнейших действий. В УСК прорисовывают картину трагедии в окрестностях Медкова:

— Вечером 1 марта они приехали в поселок, чтобы отследить передвижение будущей жертвы. Около часа ночи, когда потерпевший возвращался домой, трое фигурантов набросились на него. Логика действий проста. Предприниматель занимался самбо и восточными единоборствами, по отдельности они бы с ним не справились. У обвиняемых при себе были пистолет Марголина и бита. Потерпевший сумел вырваться и попытался позвать на помощь, но его догнали. Связав скотчем руки и ноги, забросили предпринимателя в его же машину, на которой и выехали в лесной массив, заранее присмотрев это глухое место.





По материалам расследования, из Эдуарда жестоко выбивали информацию о деньгах. Желаемое вроде как получили. Коммерсант показал: в квартире сейф, а в нем деньги. Связанного предпринимателя с проломленной головой оставили в лесу, прихватив его телефон и пробив колеса в автомобиле. Забрались в квартиру, вынесли сейф, завезли в гараж к родственнику в Гомель, где и вскрыли. Он оказался пустым.





Погибшего случайно нашли местные. По горячим следам преступников задержать не удалось. Однако через несколько месяцев под подозрение попал Александр К., которого сразу же объявили в розыск, а вскоре задержали. Экспертиза выдала совпадение взятых у него проб со следами слюны на окурках, обнаруженных в лесу и у подъезда дома погибшего. Были собраны и другие доказательства, подтверждающие вину. К слову, от дачи показаний фигурант тогда отказался. В 2006 году Александра К. осудили, приговорив к 18 годам лишения свободы.

Постепенно стали прорисовываться и другие участники преступления. По цепочке вышли на каждого. Один благополучно жил на свободе. Другой скрывался в российских далях. А третий сидел за очередное преступление. В 2017 году были собраны доказательства, которые позволили дать новый импульс расследованию.

Ныне всем троим предъявлены обвинения. На предварительном следствии фигуранты не признали свою вину в совершении убийства: ехали за деньгами, убивать не планировали. В ближайшее время по этому уголовному делу начнется судебный процесс.