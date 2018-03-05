Минприроды всё-таки унюхало выбросы завода в Светлогорске

Пусконаладочные работы на заводе сульфатной белёной целлюлозы в Светлогорске остановлены решением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Такой официальный документ за подписью первого заместителя министра получили жители деревни Якимова Слобода под Светлогорском, особенно страдавшие от зловонных выбросов. Документ опубликовал правозащитный ресурс «Гомельская Вясна».

— Пусконаладочные работы на заводе белёной целлюлозы приостановлены, ведётся устранение недостатков. Ранее эти работы не позволили вывести предприятие на нормальный режим производства и обеспечить реализацию проектных технических решений по обезвреживанию дурнопахнущих газов. Объект в эксплуатацию не введён.

В настоящее время с целью недопущения ухудшения качества атмосферного воздуха при возобновлении пусконаладочных работ на предприятии проводится комплекс мер по выявлению и устранению всех возможных причин появления дурнопахнущих газов, в том числе и при аварийном (нестабильном) режиме работы производства. При нормальном режиме работы предприятия все дурнопахнущие газы высокой и низкой концентрации, согласно проектной документации, должны собираться со всех производственных участков и направляться на сжигание в содорегенерационный котел, а в случае его выхода из строя (аварийный режим) — направляться в факел высококонцентрированного дурнопахнущего газа и систему обработки дурнопахнущего газа ионами кислорода.

В случае выявления в процессе возобновления пусконаладочных работ и приемке в эксплуатацию фактов нарушения природоохранного законодательства, объект принят не будет.

В Минприроды также обещают проработать вопрос установки стационарного поста наблюдения за воздухом в деревне Якимова Слобода.

Напомним, вредные выбросы с завода вызвали возмущение жителей близлежащих деревень и в самом Светлогорске. Люди писали в различные инстанции, собирать подписи, проводить встречи с экологами. Примечательно, что ранее Минприроды утверждало, что выбросы нового завода, хотя и пахнут неприятно, но опасности для здоровья не представляют.





Горожане устали дышать «дурнопахнущим» воздухом и запустили флешмоб: жители публикуют фотографии в респираторах и масках и подписывают снимки хештегом #малярысветлогорска.

Кстати, ещё в 2012 году жители Светлогорска собрали 10 тысяч подписей против строительства завода белёной целлюлозы в их городе. Тем не менее, эта внушительная по объёму реакция протеста не повлияла непосредственно на процесс создания предприятия: завод продолжили строить, хоть сроки сдачи проекта и переносились.