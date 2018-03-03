В Светлогорске 14-летний подросток хотел снять с чужой карты больше $2000, возбуждено уголовное дело

  • 03 марта 2018, 17:24
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В Светлогорске 14-летний подросток хотел снять около 4 000 рублей с чужой банковской карты. Попытка не удалась, однако перед законом придется ответить.

Для осуществления плана подростку понадобились мобильный телефон, интернет и реквизиты чужих банковских карт. Планы у парня были большие: он пытался провести операции на общую сумму около 4 000 рублей, сообщает телеканал «Ранак». Каким именно образом в руки школьника попали данные карт, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело.


gomel.today
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Места: Светлогорск (1327)

Метки: Криминал (9471), Область (5202)

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