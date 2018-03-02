«Милицейское подразделение с сельхозуклоном». Глава МВД посмотрел, как работают бывшие осужденные в Светлогорском районе

Министр внутренних дел Игорь Шуневич 1 марта посетил сельхозпредприятие «Хутор-Агро», где трудятся бывшие осужденные, а также принудительно отправленные на реадаптацию в ЛТП.

Как сообщает пресс-служба МВД, Шуневич приехал на сельхозпредприятие вместе с начальником Департамента исполнения наказаний (ДИН) Олегом Маткиным. В конце прошлого года «Хутор-Агро», напомним, перешел в подчинение ДИН.

— Теперь это наше подразделение, я называю его «Первое милицейское подразделение с сельскохозяйственным уклоном». Сегодня здесь трудоустроено порядка 30 человек, находящихся в ЛТП, и освободившихся. Это, безусловно, небольшое количество, но мы будем его увеличивать, — рассказал Игорь Шуневич.

По его словам, в хозяйстве запланировано строительство общежития для бывших осужденных, которые захотят здесь трудиться.

Шуневич также озвучил планы со временем создать в хозяйстве «идеальные условия для работы и жизни» бывших осужденных для их социальной реабилитации.

Сельхозпредприятие «Хутор-Агро» создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО «Белоруснефть». Основным видом деятельности является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна и кормов. В декабре прошлого года, согласно постановлению Совмина, сельхозпредприятие перешло в республиканскую собственность для последующей передачи в подчинение Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Вся производимая на нем продукция теперь используется для нужд уголовно-исполнительной системы МВД.