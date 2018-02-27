Высланный из Беларуси россиянин вернулся в Светлогорск на день рождения жены, украл планшет и продал его за 30 рублей

38-летний многодетный отец, высланный из Беларуси по приговору суда в 2016 году, решил приехать в Светлогорск на день рождения жены.

Утром, 16 февраля, зашел в гости к своему знакомому. Выпили немного, но подозреваемому хватило, так как к приятелю он уже пришел нетрезвым. Хозяева квартиры его пожалели, оставили отсыпаться. Мужчина проснулся к вечеру, увидел на столе планшет, положил его за пазуху, разбудил хозяина, чтобы тот закрыл за ним дверь, и ушел.

Первым делом подозреваемый направился в сервисный центр, где сдал планшет за 15 рублей. Через несколько минут встретил давнего знакомого, разговорились и мужчина рассказал, что отдал гаджет за небольшую сумму.

«Зачем сдал так дешево? Я бы тебе 30 рублей дал», — искренне удивился знакомый. Подозреваемый вернулся в сервисный центр, забрал планшет и продал его приятелю. Деньги потратил на спиртное и сигареты.

Когда хозяева квартиры проснулись — планшета на столе не было. Первым подозреваемым в совершении кражи стал недавний гость.

«Против уроженца РФ 1980 г.р, проживавшего в Светлогорске, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси», — подытоживает историю старший следователь РОСК Ольга Русакова.