В Светлогорске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры — фото, видео

  • 26 февраля 2018, 13:22
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Работники МЧС буквально вынесли из квартиры на четвертом этаже двух пенсионеров 1960 года рождения.

Пожар случился днем 24 февраля в многоквартирном доме по адресу Мирошниченко, 2. Как сообщает МЧС, пожарные обнаружили хозяйку и ее гостя лежащими в задымленной квартире. Применив кислородную маску, спасатели вынесли пострадавших на свежий воздух и передали медикам, которые госпитализировали пострадавших.



gomel.today
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Места: Светлогорск (1324)

Метки: ДТП и ЧП (80)

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