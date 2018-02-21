В Светлогорске пьяный сотрудник автомойки взял покататься автомобиль клиентки и повредил

На некоторых автомойках есть отдельный сервис — «теплый бокс». С наступлением зимнего периода такая услуга пользуется популярностью: после мойки здесь можно оставить автомобиль на ночь, можно «отогреть» в боксе.

Одна из клиенток, предварительно созвонившись и оплатив «теплый бокс», оставила в нём на ночь свой «Hyundai». Сотрудник мойки пришёл сюда ночью что-то отпраздновать в компании приятелей. После распития спиртных напитков 25-летнему рабочему захотелось прокатиться с ветерком, и он взял из кассы ключи от автомобиля...

«Подозреваемый не помнит, где и как он ездил, но в результате машина оказалась повреждена: испорчено лакокрасочное покрытие, пострадала задняя подвеска», — рассказывает старший следователь Светлогорского РОСК Анатолий Ющенко.

Чередуя выпитые стаканы с поездками по ночным заснеженным улицам Светлогорска, парень оказался в районе дома № 87 Молодежного микрорайона, где «Hyundai» заглох. Сработала блокировка. Подозреваемый решил возникшую проблему достаточно оригинально: позвонил хозяйке и сообщил, что её машину отогнали, чтобы... расчистить от снега территорию возле автомойки. Приехавшая хозяйка автомобиля вызвала милицию.

«Рабочий автомойки ранее привлекался к уголовной ответственности, но на данный момент его судимость погашена. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Беларуси», — говорит старший следователь Анатолий Ющенко.