Подробности трагедии. Мужчина, попавший под поезд в Светлогорске 17 февраля, имел проблемы со слухом

В субботу 17 февраля, на одном из светлогорских железнодорожных переездов, тепловоз насмерть сбил 86-летнего мужчину.

Трагедия случилась несмотря на то, что работал звуковой сигнал, мигал красный свет светофора и с обеих сторон в ожидании находились автомобили.

— У погибшего была с собой сумка с продуктами. Как удалось установить, перед произошедшей трагедией он сходил в магазин, который находится за переездом от его дома, на удалении примерно в 1 км, — рассказал «Советской Белоруссии» Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич, — у него были проблемы со зрением и слухом. Пожилой человек пользовался слуховым аппаратом. На момент гибели аппарата с собой у него не было.