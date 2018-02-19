Барьерная среда. В Светлогорске баллотировавшийся в депутаты инвалид-колясочник смог попасть только на два участка

Кандидат в депутаты инвалид-колясочник Юрий Ляшенко из Светлогорска не смог попасть на многие участки для голосования из-за отсутствия безбарьерной среды.
Он намеревался проследить за ходом голосования, но столкнулся с физической невозможностью попасть внутрь зданий, где были размещены участки.
«Это нарушение моих прав как кандидата в депутаты, как гражданина, как человека с физическими ограничениями», — заявил БелаПАН Ляшенко.
Он посетил 12 участков, но попал только на два из них. На участке № 10, размещенном в школе № 4, по словам Ляшенко, устроен небольшой боковой пандус. Но, поднявшись по нему, он обнаружил за входной дверью ступеньки.
«Западня. Дальше ходу нет, только до дверей. На участке № 6 в общежитии строительного треста на прошлых выборах в парламент мне обещали, что позаботятся о безбарьерной среде. И действительно — там сегодня я обнаружил пандус. Вот только незадача: избирательный участок был на втором этаже, значит, опять инвалидам-колясочникам туда ходу нет», — добавил Ляшенко. И так, по его словам, сплошь и рядом.
Позаботились о среде доступности на участке, где зарегистрирован как избиратель сам кандидат. Участок расположен в Доме культуры энергетиков.
«Там и пандус сделали, и красный ковер уложили на пандус, и группу волонтеров пригласили, чтобы помогать ослабленным людям. Члены комиссии гарантировали мне при желании занести меня на руках в буквальном смысле. Но мне нужно, чтобы я самостоятельно мог попасть на участок», — подчеркнул кандидат в депутаты.
Он уверен, что такая забота о физически ослабленных людях на этом участке продиктована именно тем, что на его территории проживает единственный в Беларуси кандидат в депутаты инвалид-колясочник.
Ляшенко возмутило отношение участковой комиссии к людям с физическими ограничениями на участке в школе № 2: «Там сделали поручень, постелили ковер, который, видимо, должен как-то помочь попасть на участок инвалидам-колясочникам. На наше замечание члены комиссии отреагировали, что к инвалидам комиссия может приехать на дом. Но почему физически ослабленные люди не могут сами посетить участки, побыть в этот день среди людей?»
Кандидат намерен направить жалобы в различные инстанции в связи с проявлениями дискриминации.
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