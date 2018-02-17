В Светлогорске на железнодорожном переезде тепловоз насмерть сбил мужчину

17 февраля в полдень на железнодорожном переезде на улице Социалистической (в районе шестых микрорайонов) тепловоз насмерть сбил пожилого мужчину.

Как стало известно ranak.by, резервный тепловоз двигался со стороны Жлобина в сторону Калинковичей. Пожилой мужчина переходил ж/д пути со стороны поселка Светочь, хотя переезд был закрыт. По словам очевидцев, звучал соответсвующий сигнал, с двух сторон ожидали автомобили.

По какой-то причине мужчина не заметил двигавшийся тепловоз. Несмотря на то, что машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, всё равно произошла трагедия. В полдень машинист сообщил дежурной по станции в Светлогорске о ЧП.

Все детали происшествия выясняют следователи Светлогорского РОСК.