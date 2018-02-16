Неизвестные повредили колеса авто кандидата в депутаты из Светлогорска инвалида-колясочника Юрия Ляшенко

Кандидат в депутаты районного и областного Советов из Светлогорска Юрий Ляшенко заявляет, что неизвестные повредили колеса на его автомобиле, и это создало угрозу его жизни и здоровью. Он инвалид-колясочник, и без автомобиля ему передвигаться сложно.

«Сейчас перед самыми выборами я остался без автомобиля, пока его не отремонтируют, то есть обездвижен, и не смогу поехать на участки, проверить среду доступности, как собирался, и провести запланированный на 17 февраля пикет», — сообщил БелаПАН Ляшенко.

По словам кандидата в депутаты, 15 февраля он выехал в Минск. Но поездка была прервана непонятными стуками в колесах.

«Я поехал на шиномонтаж, специалисты которого показали мне, что колеса отжаты, болты откручены, а под колпачком обнаружилось, что шпильки кем-то сломаны! Я был в шоке, честно говоря. А работник шиномонтажа сказал, что само по себе это не могло случиться. Видно, кому-то я мешаю своей активностью — как участием в выборах, так и многочисленными выступлениями по поводу завода беленой целюлозы, пикетами, национальными флагами», — добавил Ляшенко.

Он обратился в милицию, но сомневается, что виновные будут найдены, так как история с отжатыми колесами у него уже происходила в 2015 году. Тогда виновные не были установлены, а милиция дала ответ, что владелец транспортного средства сам должен следить за техническим состоянием своего авто.