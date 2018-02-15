Несовершеннолетний и ранее судимый парни обворовали сразу несколько авто в Светлогорском районе

Сразу несколько жителей Светлогорского района 20 января обнаружили, что их автомобили обворовали.

Пострадавшие находились в разных населённых пунктах, однако автолюбителей объединяет одно, утром, когда они собирались ехать по своим делам, они обнаружили, что в их транспортных средства разбиты стёкла.

«По прибытии следственно-оперативной группы на место происшествия, в составе которой выбыли специалисты Светлогорского МРО ГКСЭ Республики, ими, совместно со следователями Светлогорского РОСК была зафиксирована обстановка в автомобилях и на прилегающих к ним территориях, — рассказали подробности в пресс-службе ГКСЭ. — Проведен осмотр места происшествия и обнаружены следы обуви, микрообъекты, предположительно оставленные запаховые следы преступника. На одном из мест были частично обнаружены и изъяты похищенные вещи.»







По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Удалось установить подозреваемых. Один из них раньше уже был судим за кражу, второй — несовершеннолетний.



