В Светлогорске у вора проснулась совесть и он признался в краже спустя полгода
- 14 февраля 2018, 10:51
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Места: Светлогорск (1316)
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