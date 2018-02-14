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В Светлогорске у вора проснулась совесть и он признался в краже спустя полгода

  • 14 февраля 2018, 10:51
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На днях в Светлогорском РОВД была оформлена явка с повинной.

Согласно оперативной информации, 25-летний ранее судимый мужчина решил признаться в том, что летом прошлого года, будучи в гостях у 32-летнего знакомого, украл из его квартиры сотовый телефон.

8 февраля, возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 205 УК Беларуси «Кража».

Подозреваемый арестован.


Ранак
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Места: Светлогорск (1316)

Метки: Криминал (9365), Область (5118)

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