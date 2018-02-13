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Вырывал волосы, заливал в рот спиртное, заставлял глотать лекарства: над жительницей Светлогорска издевался бывший сожитель

  • 13 февраля 2018, 13:37
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В Светлогорске 26-летняя девушка не выдержала жестокого отношения со стороны сожителя и написала заявление в милицию.

Утро 1 декабря стало решающим в принятии такого решения. 30-летний мужчина избивал девушку, душил ее руками, вырывал волосы, заливал в рот спиртное и заставлял глотать медицинские препараты, сообщает «Ранак».

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Максимальное наказание — три года лишения свободы.


gomel.today
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Места: Светлогорск (1315)

Метки: Криминал (9358), Область (5112)

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