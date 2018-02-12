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Фотофакт: в Светлогорском районе перевернулись два грузовика в сцепке

  • 12 февраля 2018, 17:16
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12 февраля утром на 74 км автодороги Р-82 возле поворота на деревню Еланы перевернулись МАЗ и DAF.

Известно, что автомобиль МАЗ двигался в жёсткой сцепке с DAF. Последний автомобиль был неисправен и его транспортировали в Витебскую область из России. В результате ДТП оба автомобиля опрокинулись.

В Светлогорской ГАИ рассказали, что водитель неправильно выбрал скорость движения и не учел погодные условия. 

Из людей никто не пострадал.



ranak.by
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Места: Светлогорск (1314)

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