Фотофакт: в Светлогорском районе перевернулись два грузовика в сцепке

12 февраля утром на 74 км автодороги Р-82 возле поворота на деревню Еланы перевернулись МАЗ и DAF.

Известно, что автомобиль МАЗ двигался в жёсткой сцепке с DAF. Последний автомобиль был неисправен и его транспортировали в Витебскую область из России. В результате ДТП оба автомобиля опрокинулись.

В Светлогорской ГАИ рассказали, что водитель неправильно выбрал скорость движения и не учел погодные условия.

Из людей никто не пострадал.



