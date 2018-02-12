Глава «Беллесбумпрома»: Проблема с запахом на новом заводе в Светлогорске «искусственно раздута»
- 12 февраля 2018, 15:44
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Фото — Иван Яриванович, Tut.by
Люди в материале: Юрий Назаров (5)
Места: Светлогорск (1314)
Метки: Общество (28944)
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