Глава «Беллесбумпрома»: Проблема с запахом на новом заводе в Светлогорске «искусственно раздута»

Руководство концерна «Беллесбумпром» надеется к концу 2018 года вывести завод сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК на проектную мощность и советует не раздувать проблему из-за плохого запаха. Об этом заявил на пресс-конференции в Минске председатель концерна Юрий Назаров.

По его мнению, «эта проблема искусственно раздута». «Сегодня завод работает в режиме пробного производства. Есть проблемы, мы знаем, как их решить, и решаем. Поэтому не вижу проблем с запуском», — сказал глава концерна.

Завод сульфатной беленой целлюлозы планирует выйти на проектную мощность к концу 2018 года.

Уже произведено около 3 тыс. тонн целлюлозы. Основной объем реализован внутренним потребителям, 300 тонн экспортировано на европейский рынок, сказал Назаров.

Производство в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн кубометров древесины и выпускать 400 тыс. тонн беленой целлюлозы на сумму около 300 млн долларов.

В декабре 2017 года китайская корпорация САМСЕ, которая являлась генеральным подрядчиком строительства завода в Светлогорске, заявила о вводе в эксплуатацию нового предприятия и выпуске «первой партии товарной целлюлозы собственного производства». Точнее сказать, завод стал работать в тестовом режиме. Однако с тех пор местные жители стали постоянно жаловаться на плохой запах, который издает завод сульфатной беленой целлюлозы.