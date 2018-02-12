Видеофакт: под Светлогорском микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, доставали спасатели

На момент аварии в авто находилось три человека.

Как сообщили в МЧС, никто не пострадал.

ДТП произошло утром 10 февраля возле деревни Селищи Светлогорского района. Как сообщается, автомобиль «Мерседес Спринтер» 2003 года выпуска занесло на автодороге, он съехал в кювет и перевернулся.

Чтобы вытащить микроавтобус, спасатели сначала поставили его на колеса, а после прибегли к буксировке.