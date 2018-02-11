Фотофакт: в Светлогорске BMW врезался в дерево

Днем 11 февраля на улице Батова в Светлогорске произошло ДТП. Автомобиль БМВ вылетел на обочину и ударился в дерево.

БМВ двигался в направлении улицы Ленина (ТЦ «Пассажа»). Причиной дорожно-транспортного происшествия стало то, что девушка-водитель не учла погодные условия в результате не справилась с управлением и вылетела на обочину, где врезалась в дерево.









Как пояснили в Светлогорской ГАИ, водитель не пострадала, других участников движения рядом не было.

Напомним, в минувшую субботу в кювете также оказался автомобиль БМВ, водитель тоже не учел погодные условия.





Сотрудники Светлогорской госавтоинспекции в очередной раз напоминают: при нынешних погодных условиях необходимо быть предельно внимательными на дороге, водители, соблюдайте скоростной режим.