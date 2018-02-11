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Фотофакт: в Светлогорске BMW врезался в дерево

  • 11 февраля 2018, 17:44
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Днем 11 февраля на улице Батова в Светлогорске произошло ДТП. Автомобиль БМВ вылетел на обочину и ударился в дерево.

БМВ двигался в направлении улицы Ленина (ТЦ «Пассажа»). Причиной дорожно-транспортного происшествия стало то, что девушка-водитель не учла погодные условия в результате не справилась с управлением и вылетела на обочину, где врезалась в дерево.



Как пояснили в Светлогорской ГАИ, водитель не пострадала, других участников движения рядом не было.

Напомним, в минувшую субботу в кювете также оказался автомобиль БМВ, водитель тоже не учел погодные условия.


Сотрудники Светлогорской госавтоинспекции в очередной раз напоминают: при нынешних погодных условиях необходимо быть предельно внимательными на дороге, водители, соблюдайте скоростной режим.


Ранак
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Места: Светлогорск (1310)

Метки: ДТП и ЧП (23), Авто (4956), Область (5100)

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