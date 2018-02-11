Фотофакт: в Светлогорске BMW врезался в дерево
- 11 февраля 2018, 17:44
- 1922
- 0
Места: Светлогорск (1310)
«Ходит и смеется в глаза». Репортаж из деревни, где 9 лет назад трое убили и сожгли односельчанина, но были отпущены по приказу Лукашенко
На Макаенка столкнулись автобус и троллейбус, пострадали три человека, в том числе и ребенок — фото, видео (обновлено)
Почти 6 тысяч всплывших карасей. Массовая гибель рыбы произошла в Хойникском районе
«Вещи пахнут куревом и потом — но с этикеткой». В Гомеле ипэшники жалуются на купленные «на день» платья
ОГО! На Гомельском ликеро-водочном заводе «Радамір» бесследно исчезли... 47 000 бутылок водки (шесть фур, на минуточку)
В Гомеле посетительнице универмага на голову упал кусок льда - фото, видео
Четыре месяца после смерти Коржича. Что власти обещали и что сделали
Самое обсуждаемое
«Вещи пахнут куревом и потом — но с этикеткой». В Гомеле ипэшники жалуются на купленные «на день» платья
Официально: в присвоении водки гомельского ЛВЗ «Радамір» подозревают завсклада и завмагазина завода
Внимание, подделка! Как в Украине продают поддельное «гомельское» масло — фотофакт
А был ли Jeep с оружием на погранпереходе Александровка, или что стало с самой резонансной историей о прорыве границы?
Хулиганство, грабеж, выманивание кредита. По каким статьям и за что были судимы кандидаты в депутаты горсовета?
Плата за комнату в гомельском общежитии оказалась выше, чем за полноценную квартиру. Разбиралась прокуратура
«Ходит и смеется в глаза». Репортаж из деревни, где 9 лет назад трое убили и сожгли односельчанина, но были отпущены по приказу Лукашенко