Фоторепортаж: гигантский блин испекли в Светлогорске на Масленицу

Гигантский блин испекли в Светлогорске во время масленичных гуляний, которые прошли в райцентре 10 февраля. Масленицу жители и гости Светлогорска отметили на Набережной площади.

Празднование началось парадом кукол «Баба-фэст»: горожане с примерно полусотней самостоятельно изготовленных масленичных чучел прошествовали от местного центра культуры к набережной.





Главным событием дня стало выпекание огромного блина диаметром 3 м. Продегустировать его смогли все участники праздника. К традиционному масленичному блюду гостям предложили различные аппетитные начинки.

Во время празднования были организованы веселые масленичные конкурсы, традиционные забавы и состязания. В программе театрализованное представление «Широка да весела наша масленица!», бои мешками, гонки на ходулях, лазание по столбу.































































































