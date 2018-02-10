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Фотофакт: под Светлогорском у лесовоза перевернулся прицеп

  • 10 февраля 2018, 12:21
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9 февраля во второй половине дня лесовоз в сцепке с прицепом двигался по автодороге Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. 13-й километр трассы стал несчастливым для водителя, здесь прицеп с грузом опрокинулся.

Как рассказали в Светлогорской ГАИ, дорожно-транспортное происшествие случилось в результате того, что древесину перевозили не закрепленной. Во время движения транспорта, груз двигался и раскачал прицеп, который в итоге перевернулся. Известно, что автомобиль с номерами гродненского региона двигался от Соснового Бора в направлении Светлогорска.

В результате ДТП никто не пострадал, а вот груз оказалась на обочине.








Ранак
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Места: Светлогорск (1308)

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