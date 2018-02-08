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В Светлогорске на масленицу изготовят гигантский блин

  • 08 февраля 2018, 09:31
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Для дегустации блюда, горожан приглашают к 11.30 на Набережную площадь.

По данным организаторов, подобное мероприятие будет проведено в Светлогорске впервые.

10 февраля в городе состоятся гуляния по случаю празднования.


lovesun.by
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Места: Светлогорск (1306)

Метки: Общество (28888)

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