В Светлогорске у двух женщин изъято 40 полимерных свертков с героином

В пятницу, 2 февраля, Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК Беларуси «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». По подозрению в совершении преступления задержаны две женщины: 41-летняя жительница Светлогорска и 42-летняя жительница Орши.

«В ходе проведения оперативных мероприятий по обличению лиц, причастных к сбыту наркотических средств на территории города, было задержано четверо жителей Светлогорска, возбуждены уголовные дела. Во время обыска по месту жительства одной из подозреваемых было обнаружено особо опасное наркотическое средство — героин. Назначены физико-химические экспертизы, ведется следствие. Приблизительная масса изъятого героина не менее 30 граммов», — говорит начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Светлогорского РОВД Павел Головко.

Всего сотрудниками ОНиПТЛ было обнаружено 40 свертков, предположительно, с героином. По трем из них уже проведены экспертизы.

«Подозреваемые, по имеющимся данным, неофициально работали где-то в России, и недавно ненадолго вернулись в Беларусь, — сообщил ranak.by следователь Светлогорского РОСК Евгений Марченко. — Обе задержаны по факту хранения при себе наркотических средств. На данный момент Следственный комитет совместно с сотрудниками милиции проводит работу для получения дополнительных доказательств, направленных на изобличение причастности девушек к незаконному обороту наркотических и психотропных средств. Против местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси „Хранение наркотических средств“, максимальное наказание по которой — до 5 лет лишения свободы. Против жительницы Орши — по ч. 3. ст. 328 УК Беларуси „Хранение наркотических средств с целью сбыта“. Санкция предъявленной статьи — до 15 лет лишения свободы».