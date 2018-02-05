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Фотофакт: в Светлогорском и Ветковском районах спасатели вытаскивали из снега автобусы с сорока пассажирами

  • 05 февраля 2018, 11:51
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Из-за обильного снегопада и сильного ветра в минувшие сутки МЧС не раз пришлось оказывать помощь на дороге.


Как ранее писали «Сильные новости», пострадавшие от стихии есть и в Гомеле: в Железнодорожном районе дерево упало на пять машин, в Новобелице — на две.


gomel.today
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Места: Светлогорск (1304), Ветка (277), Гомель (21473), Область (25)

Метки: Авто (4926), Происшествия (11671)

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