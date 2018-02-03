В Светлогорском районе спасатели помогли извлечь из кювета легковой «Сеат» — видео

3-го февраля недалеко от Паричей в половину девятого утра автомобиль «Сеат-Леон» вылетел в кювет.

Работники МЧС при помощи лебедки, установленной на автоцистерне, вытащили легковушку обратно на дорогу, сообщает Гомельское ОУМЧС. Обошлось без пострадавших.

Это уже второй случай за сегодня, когда спасателям в Светлогорском районе приходится доставать автомобили из кювета — утром им пришлось извлекать BMW X5.