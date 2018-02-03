Под Светлогорском БМВ вылетел в кювет — фото

3 февраля на трассе Р 82 Октябрьский-Паричи-Речица в районе Чирковичского лесничества БМВ Х5 вылетел в кювет. Водитель не учел сложные погодные условия, в результате не справился с управлением и оказался на обочине. БМВ

Сам водитель не пострадал в отличие от авто, которому потребуется ремонт. БМВ «приземлился» на крышу. БМВ

В ближайшие дни синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия с мокрым снегом и дождем. В воскресенье ожидается сильный снег и слабая видимость на дорогах. Температура воздуха днем от −2 до −6, гололедица. Будьте предельно внимательны и осторожны.











