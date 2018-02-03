За ложный донос светлогорчанину грозит до трех лет лишения свободы

Молодой мужчина придумал оригинальный способ не платить за восстановление утраченного паспорта, но его ноу-хау не оценили, возбудив уголовное дело за ложный донос.

По словам старшего следователя Олега Барановского, в производстве Светлогорского РОСК находится уголовное дело по ч. 1. ст. 400 УК Беларуси «Заведомо ложный донос о совершении преступления» в отношении жителя Светлогорска 1994 г.р.

По словам Барановского, 23-летний мужчина обратился в РОВД с заявлением о совершенном в отношении него преступлении: мол, похитили личные вещи и паспорт в дизель-поезде по пути следования на работу.

«В ходе проведения проверки фактов, указанных в заявлении, было установлено, что потерпевший в поезд не садился и никуда не ездил, — рассказывает старший следователь. — Преступление в отношении гражданина не совершалось. Потерпевший написал ложное заявление, потому что боялся штрафа, который следует платить при восстановлении паспорта».

Светлогорский РОСК напоминает: если человек делает ложное заявление о совершенном преступлении, органами внутренних дел проводятся тщательные проверки: «Если вы действительно потеряли паспорт или личное имущество — говорите правду, не выдумывайте и не лгите».

Санкция предъявленной уголовной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.