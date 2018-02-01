Под Светлогорском 20-летний парень и школьник «взломали» 8 машин за одну ночь

20-летний житель Светлогорского района, освобожденный из зала суда в начале января, успел за ночь совершить несколько правонарушений.

«20 января возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 205 УК Беларуси "Кража" в отношении гражданина 1998 г.р. и несовершеннолетнего 2002 г.р., совершивших ряд краж из автомобилей, находящихся в г.п. Паричи», — рассказал ranak.by следователь Светлогорского РОСК Алексей Чекулаев.

Как уточнил следователь, 20-летний житель Светлогорского района был освобожден 16 января из зала суда. В течение одной ночи, с 19 на 20 января, он сумел «взломать» 8 машин. На месте совершения преступления подозреваемый был не один. Его знакомый, 15-летний учащийся, наблюдал за действиями «друга» и следил за тем, чтобы никто не шел.

«В настоящее время установлено, что были попытки совершить кражи из восьми автомобилей. В четырех машинах ничего не похитили, потому что не нашли. Некоторые украденные предметы были выброшены подозреваемыми, часть похищенного изъята», — раскрывает подробности уголовного дела сотрудник Следственного комитета.

В ходе расследования было установлено, что одну из машин 20-летний мужчина пытался угнать: в замке зажигания хозяин авто оставил ключ, но завести машину злоумышленнику не удалось.

По словам майора юстиции Алексея Чекулаева, в отношении совершеннолетнего подозреваемого возможно возбуждение еще двух уголовных дел: за «покушение на угон» и «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

«Подозреваемый 1998 г.р неоднократно судим, не работает, ведет асоциальный образ жизни. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетний на данный момент находится на учебе, где осуществляют за ним присмотр», — уточняет майора юстиции Алексей Чекулаев.