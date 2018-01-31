23-летний уроженец Светлогорска осужден на 9 лет за мошенничество в Skype

Фигурант дела о мошенничестве в Skype осужден на девять лет лишения свободы, сообщила в прямом эфире программы «Причины и следствие» на «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БелТА.

Уроженец Светлогорска 1994 года рождения похищал учетные записи пользователей для совершения махинаций. Расследованием уголовного дела занималось следственное управление УСК по Минску. Преступные действия молодой человек совершал с февраля 2016 года по февраль 2017-го, действуя в сговоре с иностранным гражданином, находящимся за пределами Беларуси. Он приобрел на специализированных форумах в интернете сведения более чем о 17 тыс. учетных записях пользователей Skype и паролях доступа к ним.

Для отбора «перспективных», по мнению мошенников, учетных записей они осуществили несанкционированный доступ к компьютерной информации пользователей этих учетных записей для последующего изучения содержимого. В дальнейшем обвиняемые заблокировали законным правообладателям доступ к аккаунтам. Выступив от имени владельцев учетных записей, они отправили имевшимся контактам текстовые сообщения с просьбой одолжить деньги и перевести их на указанные открытые в различных банковских учреждениях карт-счета и электронные кошельки и счета ряда электронных платежных систем.

В ходе расследования установлено более 40 граждан Беларуси, пострадавших от мошеннических действий.

Действия 23-летнего мужчины квалифицированы следствием по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации), ч.1 ст.14, ч.1 ст.351 (покушение на умышленное блокирование компьютерной информации), ч.1 ст.14, ч.2 ст.209 (покушение на мошенничество) УК Беларуси.

«Уголовное дело по обвинению гражданина Беларуси было направлено в суд. 23 января судом Заводского района был постановлен обвинительный приговор, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил. Обвиняемым по делу проходит и его подельник, он объявлен в розыск. Материал выделен в отдельное производство», — проинформировала Юлия Гончарова.

Помимо преступлений в сфере высоких технологий молодому человеку также предъявлено обвинение в хранении и распространении наркотиков (ч.3 ст.328 УК).

Юлия Гончарова подчеркнула, что киберпреступность не имеет границ, мошенники обмениваются информацией, находясь в разных точках земного шара.