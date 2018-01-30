Судьба. В Светлогорске пьяный водитель автобуса врезался в авто основателя местного автомобильного паблика — видеофакт

Вечером 29 января на пересечении дорог Калинина и Социалистическая, автобус «Неман» врезался в автомобиль Citroen, за рулём которого находился Сергей Расюк — основатель «Светлогорского автоканала». Как сообщил Сергей, происшествие случилось в 17:58.

«Водитель автомобиля Mazda поворачивая налево, не убедился в безопасности своего манёвра, что вынудило его остановиться на встречной полосе движения, — рассказывает Сергей. — В этот момент по данной полосе двигался автобус „Неман“, водитель которого не справился с управлением и столкнулся со стоящим на перекрестке „Ситроеном“» .

Позже выяснилось, что водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадавших нет.