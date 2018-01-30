В Светлогорском районе подросток не вернулся домой после школы. Спустя сутки его нашли в лесу

  • 30 января 2018, 14:50
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В Светлогорском районе правоохранители и местные жители искали не вернувшегося домой из школы подростка, сообщил корреспонденту БелТА начальник Светлогорского РОВД полковник милиции Александр Зезетко.

Информация о том, что несовершеннолетний не вернулся домой из школы, расположенной в деревне Николаевка Светлогорского района, поступила в милицию 29 января около 19.20 от родственников. Со слов матери, сын покинул учебное заведение в 14.00.

Сотрудников районного отдела внутренних дел подняли по тревоге, информировали районные правоохранительные ведомства и общественность. Был определен периметр поисков, вся местность разбита на квадраты. «Всю ночь милиционеры и сотрудники РОЧС под дождем искали парня. Учитывая особенности походки подростка, удалось найти его следы, которые вели через реку Ипа в лесной массив, однако там терялись», — поделился подробностями собеседник.

Сегодня около 12.00 милиционеры на опушке леса возле деревни Михайловка (примерно в 5 км от деревни Николаевка) заметили на автобусной остановке разыскиваемого парня, промокшего и дрожавшего от холода. Как оказалось, беглец всю ночь провел в лесу под дождем.

Подростка на служебном автомобиле доставили в районную больницу, где его обследуют медики. Пояснения своему поступку парень пока не дал. По факту проводится проверка.


БелТА
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