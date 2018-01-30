В Светлогорском районе подросток не вернулся домой после школы. Спустя сутки его нашли в лесу
- 30 января 2018, 14:50
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Люди в материале: Александр Зезетко (1)
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