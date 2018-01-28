Рецидивист. Светлогорец провел за решеткой два года за неуплату алиментов, но не исправился и получил еще три месяца ареста

Против 42-летнего уроженца Светлогорска было возбуждено уголовное дело за злостное уклонение от уплаты алиментов. Злостным уклонением считается систематическое, более трех месяцев в течение года, неисполнение обязанностей по содержанию своего ребенка.

Мужчина, будучи осужденным за уклонение от уплаты алиментов и отбыв наказание в исправительной колонии в течение 2-х лет, так и не решил исправиться.

В Светлогорской прокуратуре пояснили, что с марта по июль 2017 года отец не платил деньги на содержание своей несовершеннолетней дочери. Уважительных причин у обвиняемого не было, кроме того, он нигде не работал, добровольно материальной помощи на содержание ребенка не оказывал. Общая сумма задолженности составила 6 782 рубля.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он был приговорен к наказанию в виде ареста сроком на 3 месяца.