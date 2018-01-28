Рецидивист. Светлогорец провел за решеткой два года за неуплату алиментов, но не исправился и получил еще три месяца ареста
- 28 января 2018, 13:00
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Места: Светлогорск (1294)
Метки: Криминал (9257)
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