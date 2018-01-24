Помощник машиниста, который обнаружил сбежавших из светлогорского детсада детей, получил от милиции награду — термос
- 24 января 2018, 14:30
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Люди в материале: Юрий Воронов (1)
Места: Светлогорск (1293)
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