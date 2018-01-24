Помощник машиниста, который обнаружил сбежавших из светлогорского детсада детей, получил от милиции награду — термос

Юрий Воронов не только нашел в вагоне дизеля деток-беглецов, но и присматривал за ними некоторое время, пока не передал сотрудникам правоохранительных органов. За это он был поощрен: награжден термосом.

Как сообщила «Комсомольская правда», ценный подарок Юрию Воронову от имени всех сотрудников Гомельского ОВД на транспорте вручил подполковник милиции Дмитрий Левкович. Он также поблагодарил помощника машиниста вагонного участка «Жлобин» «за оказание содействия органам внутренних дел в профилактике, выявлении и пресечении правонарушений...».

Как ранее сообщалось, трое детей трех и четырех лет отроду третьего января совершили побег из детского садика в Светлогорске. Осуществив рывок до железнодорожной станции, они сели на дизель-поезд до Жлобина, где и были обнаружены.