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Светлогорцы начали получать листовки с извинениями за дурнопахнущий воздух

  • 24 января 2018, 10:29
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Многие жители Светлогорска 23 января в своих почтовых ящиках обнаружили листовки с извинениями за временные неудобства связанные с наличием дурнопахнущих веществ в воздухе.

На лицевой стороне изображены логотип и новое производство целлюлозно-картонного комбината, а также надпись «Светлогорский ЦКК — наше будущее!»

На обороте напечатано обращение генерального директора ОАО «Светлогорский ЦКК» Юрия Крука. Из текста следует, что в ближайшее время благодаря заводу увеличится количество рабочих мест, повысится уровень заработной платы и благосостояние людей.

Обращение заканчивается следующими словами:

На данный момент ведутся пуско-наладочные работы. Уверяем Вас, что при работе комбината в стабильном режиме присутствие дурнопахнущих веществ будет исключено. Приносим извинения за временные неудобства.

Ниже несколько изображений листовок, которые прислали читатели lovesun.by.



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