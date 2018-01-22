В Светлогорском районе двое мужчин разбили стекла и обокрали 7 авто, но сделали это не вовремя: милиционеры вычислили их по следам на снегу

В ночь на 20 января в Светлогорский РОВД обратился житель городского поселка Паричи. Автолюбитель рассказал о том, что его иномарка пострадала от рук злоумышленников. Неизвестные разбили окно.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В Паричах выяснилось, что пострадала не один, а семь автомобилей. Везде были разбиты стекла. Первоначальная версия о хулиганстве отпала, когда хозяева машин заявили о пропаже различных вещей, которые находились в салонах авто. Причем, украли всё, что находилось внутри, без особого разбора: раскладной нож, карманный фонарик, топор, рулетку, сотовый телефон. Работа предстояла долгая — следователь и эксперт осматривали автомобили, оперативники и участковые инспектора милиции искали свидетелей и очевидцев.

Милиционеры обратили внимание на одинаковые следы двух человек, которые петляли вокруг пострадавших автомашин. Двое участковых отправились на поиски неизвестных. Подсвечивая путь фонариком, они шли по стопам предполагаемых преступников. Последние, к слову, петляли по всему населенному пункту и за его пределами. Так прошли километров 15, то в соседнюю деревню Козловка, то обратно в Паричи.

Спустя несколько часов следы все же привели к дому в д. Козловка. Один след прервался, второй пошел дальше. Милиционеры прикинули, что преступный тандем здесь разделился. Сообщив коллегам адрес, участковые пошли дальше. Впереди замаячила фигура человека, но остановить его не получилось. Неизвестный поймал попутку и уехал. Вернувшись обратно к дому в д. Козловка, милиционеры нашли там одного из подозреваемых. Парень рассказал о подельнике. Также в доме нашли часть похищенного имущества.

Второго подозреваемого задержали уже днем. Им оказался ранее судимый за кражу житель агрогородка Михайловка. В его доме нашли вторую часть похищенного.

По факту совершения краж возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Республики Беларусь.