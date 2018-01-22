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Из-за дурнопахнущих газов в Светлогорск из Китая «приглашены 5 опытнейших специалистов»

  • 22 января 2018, 14:36
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Из-за дурнопахнущих газов в Светлогорск из Китая «приглашены 5 опытнейших специалистов»

Генеральный подрядчик компания САМС рассказали присутствующим о предпринятых мерах, а также предоставили отчёт о проделанной работе.

«С частью оборудования вопрос уже решен. Сейчас китайская компания в соответствии с утвержденным планом-графиком работы устраняет оставшиеся технические вопросы.

Из Китая дополнительно приглашены 5 опытнейших специалистов из давно работающих целлюлозных заводов» — сообщили в пресс-службе «Беллесбумпрома».


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Места: Светлогорск (1290)

Метки: Происшествия (11567)

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