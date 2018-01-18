До 4 лет тюрьмы может получить житель Светлогорска за порнографическую картинку во «ВКонтакте»

В начале нового года Светлогорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 343 УК Беларуси «Хранение с целью распространения порнографических материалов».

По словам следователя Евгения Марченко, 30-летний житель Светлогорска разместил изображение порнографического характера на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Следственный комитет в очередной раз напоминает: запрещено копирование, размещение на своих страницах изображений или видеозаписей с элементами порнографии. Несмотря на то, что ресурс "ВКонтакте" находится не на территории Беларуси, все равно обнаружение данных фактов влечет за собой уголовную ответственность. Что и произошло в вышеописанном случае в отношении работающего ранее судимого мужчины 1988 г.р.», — объясняет следователь.

Максимальное наказание за подобное преступление, предусмотренное статьей 343 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок до 4 лет. Ответственность наступает с 16-летнего возраста.

Под действие данной статьи подпадает размещение в социальных сетях vkontakte.ru, odnoklassniki.ru и др. на личных страничках пользователей видеороликов и изображений порнографического содержания. Не имеет значения используются ли на личной страничке пользователей лишь ссылки на указанные видеоролики или сделан репост самих изображений интимного содержания. Также не имеет значения изготовлены ли ролики виновными лицами, либо посторонними.

Под порнографией подразумевается фиксация половых сношений, умышленная демонстрация обнаженных гениталий, сцен половых актов, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют нравственным критериям, оскорбляют честь и достоинство личности.