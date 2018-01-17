У вони от Светлогорского ЦКК появился собственный хештаг в соцсетях

Ни для одного из жителей Светлогорска не является секретом тот факт, что в городе с завидной периодичностью появляется специфический запах, испускаемый новым производством на ЦКК.

Жители Якимовой Слободы и Светлогорска не раз выражали своё недовольство по этому поводу. К счастью, директор предприятия Юрий Крук пообещал, что к февралю месяцу запах должен исчезнуть:

«На многих российских производствах подобного типа вообще не предусмотрены содорегенерационные котлы, которые бы устраняли эти дурнопахнущие вещества. Но тем не менее, там заводы работают».





У нас же я обещаю жителям Светлогорска и района, что запах уйдет. До конца января точно. Однако первый месяц года ещё не закончился и запах, к сожалению, тоже. Горожанам настолько надоело дышать «дурнопахнущим» воздухом, что они посвятили этому событию собственный хештег в социальных сетях — #малярысветлогорска. Обычно метка сопровождается фотоснимком, где изображён человек с респиратором.