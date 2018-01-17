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Видеофакт: в Светлогорском районе спасатели вытащили «Джип», застрявший в пойме Березины

  • 17 января 2018, 11:08
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Внедорожник на полметра ушел под лед на лугу недалеко от деревни Затон 16 января около 16 часов.

Спасатели вытащили автомобиль «Grand-Cherokee». Пострадавших нет.


gomel.today
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Места: Светлогорск (1286), Область (21)

Метки: Авто (4843), Происшествия (11526)

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