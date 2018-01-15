Колесо не подошло, но в багажник всё равно закинул. Под Светлогорском водитель, у которого лопнула шина в Škoda, украл колесо с чужого Opel и попал под уголовку

В ночь на 4 января злоумышленник снял колесо с чужой машины, чтобы не тратиться на покупку нового для своего автомобиля. В результате по факту кражи возбуждено уголовное дело, а колесо — не подошло...

«4 января в РОВД обратилась жительница посёлка Медков с заявлением о хищении, — рассказала ranak.by следователь РОСК Ольга Селезнева. — По её словам, в ночь с 3 на 4 января неизвестный украл с автомобиля Opel, принадлежащего ее супругу, правое переднее колесо вместе с шиной и покрышкой».

Женщина рассказала, что накануне вечером машину оставили возле дома. Сигнализацией автомобиль не оборудован. Машину закрыли, ночь прошла спокойно, никаких подозрительных шумов никто не слышал. А утром, собираясь на работу, супруги обнаружили, что на «Опеле» отсутствует колесо — вместо него переднюю часть автомобиля поддерживала стопка кирпичей. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый — работающий, ранее не судимый житель Светлогорска 1989 г.р., — говорит следователь. — Было определено его местонахождение, изъято вышеназванное колесо».

Как стало известно, 3 января 28-летний мужчина, подозреваемый в краже, находился в Медкове. В его автомобиле Škoda лопнула шина, и молодой человек не придумал ничего лучше, чем украсть колесо с первой попавшейся машины. Колесо с «Опеля» не подошло, но вместо того, чтобы вернуть похищенное на место, подозреваемый закинул колесо к себе в багажник, и уехал.

«Подозреваемый в содеянном раскаивается, — уточнила следователь. — Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси «Кража».