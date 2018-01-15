Без барьеров. Инвалид-колясочник из Светлогорска поборется за депутатство с зампрокурора

Юрий Ляшенко из Светлогорска — пока единственный в Беларуси инвалид-колясочник, который выдвигается кандидатом в депутаты областного совета, пишет Алена Германович в интернет-газете Naviny.by.

Общественный активист, член Объединенной гражданской партии, инвалид-колясочник Юрий Ляшенко подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты Гомельского областного совета депутатов от Молодежного округа № 57, расположенного в Светлогорске.

По данным БелаПАН, пока это единственный в Беларуси инвалид-колясочник, который выдвигается кандидатом в депутаты областного совета.

Ляшенко уже имеет опыт участия в избирательной кампании — в 2015 году он баллотировался по своему округу в парламент.

Как сообщил активист БелаПАН, основные вопросы, которые его волнуют как потенциального кандидата в депутаты и на которые он собирается сделать упор в своей кампании, — безбарьерная среда и экологическая обстановка в Светлогорске.

«Есть программа по безбарьерной среде, есть Конвенция по правам инвалидов, которую Беларусь ратифицировала, но все эти документы пока не улучшили реальную жизнь людей с физическими ограничениями. Это важная проблема. Второе — экология. Особенно остро эта проблема зазвучала в Светлогорске в связи с тестовой работой китайского завода беленой целлюлозы. Из-за нового предприятия жители города, а также Якимовой Слободы страдают от вони, выбросов, загрязнения Березины. Все эти вопросы я и моя инициативная группа намерены поднимать и пытаться решать», — прокомментировал Ляшенко.

Активист не уверен, что белорусские выборы — честные и прозрачные, особенно относительно подсчета голосов, но намерен с помощью независимых наблюдателей хотя бы попытаться «улучшить процедуру — как максимум или зафиксировать нарушения — как минимум».

В Гомельский областной совет депутатов от Молодежного округа № 57 намерен баллотироваться и заместитель прокурора области Владимир Тарасенко — ранее он был прокурором Светлогорского района.

По данным сайта gomel-region.by, на 60 округов в областной совет подали заявки на регистрацию кандидатами 82 человека, которые намерены баллотироваться путем сбора подписей и от трудовых коллективов. Эти цифры не окончательные, так как баллотироваться можно и от политических партий. Сколько всего человек намерены заявиться в Гомельский областной совет, в областной комиссии сообщить отказались.