Без барьеров. Инвалид-колясочник из Светлогорска поборется за депутатство с зампрокурора

Юрий Ляшенко из Светлогорска — пока единственный в Беларуси инвалид-колясочник, который выдвигается кандидатом в депутаты областного совета, пишет Алена Германович в интернет-газете Naviny.by.
Общественный активист, член Объединенной гражданской партии,
инвалид-колясочник Юрий Ляшенко подал документы на регистрацию
кандидатом в депутаты Гомельского областного совета депутатов от
Молодежного округа № 57, расположенного в Светлогорске.
По данным БелаПАН, пока это единственный в Беларуси
инвалид-колясочник, который выдвигается кандидатом в депутаты областного
совета.
Ляшенко уже имеет опыт участия в избирательной кампании — в 2015 году он баллотировался по своему округу в парламент.
Как сообщил активист БелаПАН, основные вопросы, которые его волнуют
как потенциального кандидата в депутаты и на которые он собирается
сделать упор в своей кампании, — безбарьерная среда и экологическая
обстановка в Светлогорске.
«Есть программа по безбарьерной среде, есть Конвенция по правам
инвалидов, которую Беларусь ратифицировала, но все эти документы пока не
улучшили реальную жизнь людей с физическими ограничениями. Это важная
проблема. Второе — экология. Особенно остро эта проблема зазвучала в
Светлогорске в связи с тестовой работой китайского завода беленой
целлюлозы. Из-за нового предприятия жители города, а также Якимовой
Слободы страдают от вони, выбросов, загрязнения Березины. Все эти
вопросы я и моя инициативная группа намерены поднимать и пытаться
решать», — прокомментировал Ляшенко.
Активист не уверен, что белорусские выборы — честные и прозрачные,
особенно относительно подсчета голосов, но намерен с помощью независимых
наблюдателей хотя бы попытаться «улучшить процедуру — как максимум или
зафиксировать нарушения — как минимум».
В Гомельский областной совет депутатов от Молодежного округа № 57
намерен баллотироваться и заместитель прокурора области Владимир
Тарасенко — ранее он был прокурором Светлогорского района.
По данным сайта gomel-region.by, на 60 округов в областной совет
подали заявки на регистрацию кандидатами 82 человека, которые намерены
баллотироваться путем сбора подписей и от трудовых коллективов. Эти
цифры не окончательные, так как баллотироваться можно и от политических
партий. Сколько всего человек намерены заявиться в Гомельский областной
совет, в областной комиссии сообщить отказались.
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