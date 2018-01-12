В Светлогорском районе три подростка бросили в лицо водителя полено и угнали автомобиль

Инцидент произошел около восьми часов вечера в декабре прошлого года.

Последнее, что видел водитель «Рено», было летящее в лицо полено. Затем в глазах потемнело. Когда немного пришел в себя, понял, что его машину угнали. Нащупав в кармане телефон, мужчина набрал 102.

— Стражи порядка — начали преследование похищенного «Рено», погоня завела преступников в тупик, — сообщил подробности случившегося старший инструктор группы информации по общественным связям внутренних войск Павел Зеленевич. — Дальше ехать было нельзя. Угонщики бросили автомобиль и рванули в лес.

Военнослужащие пятой отдельной патрульной роты войсковой части 5525 Светлогорска Сергей Ильющенко, Сергей Глатанков и Александр Опенок в составе автопатруля получили сообщение дежурного по РОВД о том, что двое парней и девушка с применением насилия завладели автомобилем. Автопатруль присоединился к поиску молодых людей.

Подъехав к брошенной машине, Сергей Ильющенко с сослуживцами быстро составили план действий и стали прочесывать лес. Вскоре лейтенант услышал, как рядом хрустнула ветка. Он отдал бойцам короткие команды.

Наряд двинулся в сторону неосторожного звука и обнаружил прятавшихся подростков 14-15 лет, схожих по приметам с разыскиваемыми. Позже в РОВД установили их причастность парней и девушки к совершению преступления.