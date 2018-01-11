Как проходило общественное обсуждение выбросов со Светлогорского ЦКК — видеофакт

Уже несколько недель бушуют страсти вокруг Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

Жители деревни Якимовская Слобода протестуют против совместного белорусско-китайского предприятия. Как сообщает телеканал Белсат, они жалются на боль в горле и кровь из носа из-за выбросов завода и неприятный запах.

«Сильные новости» писали, что пресс-служба концерна «Беллесбумпром» заявила, что запах от Светлогорского целлюлозно-картонного комбината устраняется. Все выбросы «находятся под строгим контролем руководства предприятия и соответствующих служб», говорят представители концерна. А запах хоть и неприятнен, но безвреден.

Несмотря на заверения высшего начальства в безопасности завода, 10 января местные жители собрались на общественное обсуждение. Стрим с мероприятия по резонансной проблеме вела гомельская журналистка Лариса Щирякова.