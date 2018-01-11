Как проходило общественное обсуждение выбросов со Светлогорского ЦКК — видеофакт
- 11 января 2018, 13:30
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Люди в материале: Лариса Щирякова (79)
Места: Светлогорск (1281)
Метки: Общество (28583)
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