В Светлогорске после побега трех мальчишек начали устанавливать камеры видеонаблюдения в детских садах
- 11 января 2018, 17:15
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Места: Светлогорск (1281)
«Все, пацаны, погнали!» Подробности побега трех малышей из детсада в Светлогорске
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