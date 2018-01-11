В Светлогорске после побега трех мальчишек начали устанавливать камеры видеонаблюдения в детских садах

18-й детсад оказался первым, где их поставили.

После побега трех дошколят, которые на поезде уехали в Жлобин, в Светлогорске серьезно повысили меры безопасности малышей в детских садах. Власти приняли решение поставить камеры видеонаблюдения во всех дошкольных учреждениях города. 18-ый детский сад стал первым, где установили видеонаблюдение. Дорогую технику предоставили спонсоры.

Как сообщает «Ранак», вечером вахтера сменяет сторож, так что видеонаблюдение за территорией сада будет вестись и ночью. За всем происходящим можно наблюдать в режиме реального времени, также вся информация с камер будет записываться и храниться в течение месяца. Кроме того, по сети в онлайн режиме в течение всего дня видео будет поступать и на компьютер заведующей детским садом.

Места установки камер выбирались очень тщательно, чтобы были видны калитки и ворота, а также игровые площадки — максимальный охват территории двора. Если случится любая нестандартная ситуация, вахтер сможет незамедлительно проинформировать об инциденте.

Заведующая отметила, что помимо камер в планах и установка электронных замков. Вахтеру не придется покидать свой пост, чтобы открывать и закрывать двери, а все родители получат специальные карточки или чипы. За чей счет все это будет реализовано, пока не известно.

Впрочем, использование любых технических возможностей — это хорошая мера, но ответственности с сотрудников дошкольного учреждения за безопасность детей она не снимает, а лишь помогает им работе.