Уроженец Светлогорска основал стартап и уехал в Нью-Йорк

Уроженец Светлогорска Яков Бута основал площадку StringersHub, объединяющую медиаагентства и стрингеров. Ею заинтересовался американский акселератор Starta и теперь Яков находится в Нью-Йорке.

Starta Accelerator настроен таким образом, что помогает стартапам из стран бывшего СССР запускать бизнес в США. Однако, чтобы акселератор заинтересовался стартапом, нужно проделать титаническую работу. Например минимально жизнеспособный продукт (MVP) проекта должен быть оценен в сумму, не менее 2 млн долларов.

Яков Бута с 17 лет занимался реализацией компьютерной техники, одновременно с этим он работал в «Белтелерадиокомпании». В 2013 году Яков основал коммуникационное агентство Like Media, которое производило видеоконтент для телеканалов.





Позже специалисты Like Media приступили к созданию StringersHub — площадки, которая соединяет медиаагентства, которым нужен контент и стрингеров, которые его производят.

Если простым языком, то крупные телеканалы через площадку могут заказывать производство видеосюжетов у стрингеров по всему миру. Например для Al Jazeera ребята организовали интервью с экс-президентом Мексики Фелипе Кальдероном.





На данный момент команда Буты уже завоевала доверие у десятков телекомпаний из США, Китая, Грузии, Великобритании и других государств.