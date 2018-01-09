Тривижн 08/01 - 21/01:

Под Светлогорском в собственном доме сгорела женщина

  • 09 января 2018, 16:42
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Днём 9 января в деревне Язвин, что в 20 километрах от Светлогорска, в деревянном жилом доме сгорела женщина.

По прибытию к месту вызова, здание уже полностью было хвачено огнём. Тело пенсионерки 1931 г.р. обнаружили после того, как сооружение было потушено. По предварительной информации причиной возгорания дома могло послужить нарушение правил эксплуатации печного отопления.


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Места: Светлогорск (1278)

Метки: Происшествия (11466), Область (4979)

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