В Гомельской области предстанут перед судом соучастники преступления 12-летней давности

В Гомельской области предстанут перед судом соучастники преступления, совершенного 12 лет назад, сообщили БелТА в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено прокуратурой области в Гомельский облсуд. Двоим обвиняемым инкриминируется совершение разбоя с проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения, а также убийства, сопряженного с разбоем. Третий фигурант обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в аналогичных преступных действиях.

Гомельский облсуд в 2006 году вынес приговор гражданину, который был соучастником преступления, совершенного совместно с иными неустановленными лицами. Спустя 12 лет правоохранительным органам удалось установить всех участников, которые и предстанут перед судом.

В ходе предварительного следствия установлено, что соисполнители в марте 2005 года в поселке Медков Светлогорского района проникли в квартиру мужчины, избили его, а затем вывезли в лесной массив, где продолжили избивать. Мужчина получил тупую черепно-мозговую травму, от которой скончался. Целью преступных действий стало завладение деньгами и другим имуществом.

Изучение уголовного дела в прокуратуре Гомельской области показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Действия обвиняемых квалифицированы верно. Оснований для отмены или изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не установлено.