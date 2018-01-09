В Светлогорске возбуждено уголовное дело по преднамеренному банкротству частного предприятия

В Речице частное предприятие строительной торговли не случайно попало в поле зрения Светлогорского подразделения финансовой милиции. Шлейф долгов перед поставщиками, странные манипуляции с имуществом и здесь же открытие новой фирмы. К чему бы столько движений, напрямую не связанных с делом?

Как рассказали в Светлогорском межрайонном отделе УДФР КГК по Гомельской области, фирме не больше пяти лет. Имела несколько торговых точек. Из разряда средних предприятий. Однако к нынешнему времени накопила прилично неплатежей перед поставщиками. Партнеры обратились в Экономический суд, который постановил взыскать долги. Однако фирма, еще недавно располагавшая имуществом, оказалась практически пустой. Куда вдруг подевался товар, разбирались сотрудники финансовой милиции:

— При проверке выяснилось, что владелец фирмы передал имущество на 13 тысяч рублей на заведомо невыгодных условиях и без оплаты другому частному предприятию. Последнее оказалось создано им же. Подобные действия привели к ухудшению финансового состояния прежней фирмы и увеличению неплатежеспособности предприятия-должника.

В настоящее время Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства.