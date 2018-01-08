Тривижн 08/01 - 21/01:

За несколько ночей под Светлогорском сгорело восемь дачных домиков

  • 08 января 2018, 16:57
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За несколько дней на территории садово-огородного товарищества «Лесное» сгорели восемь домиков. При этом все возгорания происходили в тёмное время суток.

СОТ «Лесное» находится на выезде из города со стороны гипермаркета «Евроопт» возле новой кольцевой развязки. Одно строение сгорело ночью 5 января. Следующий вызов поступил сотрудникам МЧС утром 7 января: на этот раз тут загорелись семь домиков.

В результате происшествий никто не пострадал.


lovesun.by
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Места: Светлогорск (1273)

Метки: Происшествия (11459), Область (4971)

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