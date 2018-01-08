Тривижн 08/01 - 21/01:

В Светлогорском районе автобус сбил велосипедиста, а затем по нему проехал Peugeot

  • 08 января 2018, 10:44
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Вечером 7 января на автодороге Р-82 Октябрьский-Паричи-Речица возле Светлогорска произошла авария, в которой серьёзно пострадал человек.

68-летний мужчина, житель города, ехал на велосипеде по велодорожке. Выезжая на проезжую часть, он столкнулся по касательной с двигавшимся мимо автобусом. Водитель автобуса сразу не заметил произошедшее и продолжил движение. 



На упавшего велосипедиста через несколько минут наехал микроавтобус Пежо. Водитель поздно заметил лежащего на проезжей части человека. Пытаясь его объехать, не справился с управлением и опрокинулся в левый по ходу движения кювет.



Пострадавший велосипедист был доставлен в Центральную районную больницу в тяжёлом состоянии. Водитель микроавтобуса не пострадал.



Ранак
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Места: Светлогорск (1273)

Метки: Происшествия (11459), Область (4971), Авто (4807)

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