В Светлогорском районе автобус сбил велосипедиста, а затем по нему проехал Peugeot

Вечером 7 января на автодороге Р-82 Октябрьский-Паричи-Речица возле Светлогорска произошла авария, в которой серьёзно пострадал человек.

68-летний мужчина, житель города, ехал на велосипеде по велодорожке. Выезжая на проезжую часть, он столкнулся по касательной с двигавшимся мимо автобусом. Водитель автобуса сразу не заметил произошедшее и продолжил движение.









На упавшего велосипедиста через несколько минут наехал микроавтобус Пежо. Водитель поздно заметил лежащего на проезжей части человека. Пытаясь его объехать, не справился с управлением и опрокинулся в левый по ходу движения кювет.









Пострадавший велосипедист был доставлен в Центральную районную больницу в тяжёлом состоянии. Водитель микроавтобуса не пострадал.



